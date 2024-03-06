«Оттава» обменяла Тарасенко во «Флориду» на два драфт-пика

Российский нападающий «Оттавы» Владимир Тарасенко обменян во «Флориду», сообщает журналист Даррен Дрегер.

По информации журналиста TSN Пьера Лебрюна «Оттава» сохранит за собой 50 процентов прав на 32-летнего россиянина. Кроме того, «Сенаторз» получат выбор под 4-м номером драфта-2024, который может превратиться в третий, если «Флорида» выиграет Кубок Стэнли, и третий пик драфта-2025.

Ранее сообщалось, что Тарасенко может отказаться от пункта о запрете на обмен ради клуба, претендующего на Кубок Стэнли.

В текущем сезоне Тарасенко набрал 41 (17+24) очко в 57 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

После 63 матчей «Флорида» с 90 очками лидирует в Восточной конференции НХЛ. «Оттава» (53 очка) идет предпоследней на «Востоке» после 59 игр.