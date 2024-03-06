Расмус Сандин продлил контракт с «Вашингтоном»

Защитник «Вашингтона» Расмус Сандин продлил контракт с командой, сообщается на официальном сайте «Кэпиталз».

Контракт рассчитан на пять лет. По новому соглашению 23-летний швед будет зарабатывать около 4,6 миллиона долларов в год. «Вашингтон» обменял Сандина из «Торонто» в марте прошлого года.

В текущем сезоне защитник набрал 20 (3+17) очков в 52 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

После 60 матчей «Вашингтон» с 65 очками занимает десятое место в Восточной конференции НХЛ.