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Сегодня, 21:25

Супруга Овечкина рассказала о питании Александра и его подготовке к матчам

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Александр и Настасия Овечкины.
Фото Global Look Press

Настасия Овечкина в эксклюзивном интервью «СЭ» поделилась информацией о режиме дня и питания своего мужа.

— Сам Овечкин когда-то всегда посреди дня игры обязательно ложился спать. Эта традиция у него сохранилась?

— Да. Перед игрой где-то с 13.30 до 15.30 — обязательный сон.

— А за три часа до игры — по-прежнему звонок маме?

— Именно так. Тоже обязательно. Все это — часть его многолетней предматчевой традиции, примет.

— Он суеверен?

— Да, у него есть и определенный порядок действий во время раскатки.

— А как сейчас обстоят дела со знаменитым «обедом Ови» в виде блюда «курица-пармезан», который он с первого сезона в НХЛ всегда заказывал в одном и том же ресторане?

— И эта традиция тоже сохранилась! В день игры — курица-пармезан и макароны. Он обедает на тренировочной арене около полудня, за семь часов до игры. И больше до матча ничего не ест. Следующий прием пищи — уже только дома после игры. И то Саша, когда приезжает домой, есть может не сразу. Только после одиннадцати вечера.

— Коллега, съездивший несколько лет назад в этот ресторан и попросивший дать ему полностью «обед Ови», рассказывал, что это очень вкусно, но так много, что час потом невозможно даже разговаривать.

— Я тоже не могу съесть это целиком, ха-ха. Но они столько сил тратят, что эти калории нужны! Есть игроки, которые чуть-чуть перекусывают еще на арене перед игрой — могут, например, съесть банан. Саша — когда как.

— Насколько Александр привередлив в еде?

— Вообще не привередлив. У нас нет такого, что ему нужно что-то конкретное на завтрак, что-то — на ужин и он это заказывает. Звоню, спрашиваю: «Что тебе сегодня приготовить, чтобы ты после игры поел?» — «Что захочешь! Что тебе проще всего — то и готовь». — «Нет, говори. Мне проще, если сам выберешь». Такие у нас бывают диалоги.

Он любит все, что связано с фаршем, — котлеты, биточки, голубцы. Как раз коронное блюдо Татьяны Николаевны (мамы Овечкина. — Прим. И.Р.) — голубцы. Еще он очень любит мой борщ, бефстроганов. Кстати, ту же курицу-пармезан я ему тоже делаю.

— Татьяна Николаевна рассказывала мне, что в первые Сашины годы в НХЛ она приезжала и лепила ему по несколько тысяч пельменей, чтобы он мог друзей угощать.

— Так же и остается, пельмени он любит. Обожает все, что связано с рубленым мясом.

— После игр он долго не засыпает? Слышал, что у многих хоккеистов со сном после матчей проблемы, адреналин еще долго бушует.

— Пока он приедет, пока поест — времени проходит достаточно. Если игра, как обычно, в семь вечера, то он засыпает где-то к часу. В плей-офф ему заснуть тяжелее, потому что там и темп игры другой, и эмоции.

— В плей-офф Овечкин вообще другой? А то ведь кто-то в подвалы своих домов уходит к матчам готовиться.

— Нет, в плей-офф Саша не меняется. Кто-то из игроков во время кубковых матчей даже в своем городе ночует в отеле, но не он. Мы стараемся делать так, чтобы он высыпался, чтобы дети его не будили. В принципе в сезоне пытаемся, чтобы дома было тихо, особенно во время дневного сна Саши, к которому мы относимся очень серьезно, а в плей-офф — тем более. В выходные я также его не бужу, и дети знают, что папа должен выспаться. Но если раньше он мог и до полудня проспать, то теперь уже часам к десяти всегда сам просыпается. Максимум — в 10.30.

— А как обстояли дела, когда дети были грудными?

— Сережа ночью спал очень хорошо. Илюша родился в 2020 году, во время пандемии, и в какое-то время обстоятельства сложились так, что мы были в России, а Саша — здесь. В целом нам повезло с тем, как спокойно дети вели себя по ночам. Просыпались поесть, но криков не было.

— Александр же переболел ковидом прямо во время сезона. Перенес сложно?

— Нет. Никто не знает, как ковид повлияет на здоровье в будущем, но в тот момент Саша перенес его нормально, без осложнений.

Полностью интервью жены Александра Овечкина читайте в ближайшее время на сайте «СЭ».

Александр Овечкин
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 62 40 22 84
2 Каролина 61 36 25 78
3 Филадельфия 63 32 31 72
4 Айлендерс 61 27 34 68
5 Вашингтон 60 28 32 65
6 Питтсбург 60 28 32 64
7 Нью-Джерси 62 30 32 64
8 Коламбус 62 21 41 52
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 63 43 20 90
2 Бостон 64 36 28 87
3 Торонто 61 35 26 78
4 Детройт 61 33 28 72
5 Тампа-Бэй 63 33 30 72
6 Баффало 62 29 33 62
7 Монреаль 62 24 38 58
8 Оттава 59 25 34 53
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 64 38 26 85
2 Виннипег 61 39 22 83
3 Колорадо 63 38 25 81
4 Нэшвилл 63 35 28 73
5 Сент-Луис 62 32 30 67
6 Миннесота 62 29 33 64
7 Аризона 62 25 37 55
8 Чикаго 63 16 47 37
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 64 40 24 87
2 Эдмонтон 60 38 22 78
3 Лос-Анджелес 61 31 30 73
4 Вегас 62 33 29 73
5 Сиэтл 62 28 34 67
6 Калгари 61 30 31 65
7 Анахайм 61 22 39 47
8 Сан-Хосе 61 15 46 37
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11.03
6.03 03:00
Питтсбург – Коламбус
 5 : 3
6.03 03:00
Нью-Джерси – Флорида
 3 : 5
6.03 03:30
Айлендерс – Сент-Луис
 4 : 2
6.03 03:30
Бостон – Эдмонтон
 1 : 2 ОТ
6.03 04:00
Нэшвилл – Монреаль
 3 : 4 ОТ
6.03 04:00
Виннипег – Сиэтл
 3 : 4
6.03 05:00
Аризона – Чикаго
 2 : 5
6.03 06:30
Сан-Хосе – Даллас
 6 : 7 ОТ
6.03 06:30
Лос-Анджелес – Ванкувер
 1 : 2 ОТ
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И О
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 63 105
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 62 105
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 58 99
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 60 53
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 63 45
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 59 44
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Спенсер Мартин

Спенсер Мартин

Каролина

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