Тарасенко готов покинуть «Оттаву» и перейти в топ-клуб НХЛ

Нападающий «Оттавы» Владимир Тарасенко скорее всего покинет канадский клуб перед дедлайном обменов в НХЛ, сообщает журналист Дэвид Паньотта.

«Ожидается, что «Оттава» обменяет Владимира Тарасенко перед дедлайном. Согласно источникам, знакомым с ситуацией, Тарасенко открыт для сделки и откажется от опции запрета на обмен ради клуба-контендера», — написал Паньотта в своих социальных сетях.

Дедлайн обменов в НХЛ намечен на 8 марта.

В текущем сезоне 32-летний Тарасенко провел 55 матчей, в которых набрал 38 (15+23) очков.

«Оттава» находится на 15-м месте в Восточной конференции, набрав 53 очка в 57 играх.