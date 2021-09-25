«Оттава» обменяла Логана Брауна в «Сент-Луис» на Зака Сэнфорда

«Оттава» и «Сент-Луис» произвели обмен нападающими. «Сенаторз» отдали форварда Логана Брауна, а также опционный выбор во втором раунде драфта-2022 за нападающего «Блюз» Зака Сэнфорда, сообщает сайт клуба.

Roster update: The #Sens have acquired forward Zach Sanford from @StLouisBlues in exchange for forward Logan Brown and a conditional fourth-round draft pick in 2022: https://t.co/79jgP2yNZq pic.twitter.com/O7gDyqe9K0 — Sens Communications (@Media_Sens) September 25, 2021

Этим летом Браун подписал новый контракт с клубом на один год. Зарплата хоккеиста на уровне НХЛ составит 750 тысяч долларов.

23-летний американец был выбран «Оттавой» на драфте-2016 под общим 11-м номером. С тех пор он провел в лиге 30 матчей и набрал 9 (1+8) очков.

26-летний Сэнфорд в прошлом сезоне набрал 16 (10+6) очков в 52 встречах. Он был выбран «Вашингтоном» на драфте-2013 под общим 61-м номером.

Контракт Сэфнорда с кэпхитом в 2 миллиона долларов рассчитан до конца предстоящего сезона.