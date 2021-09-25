«Оттава» обменяла Логана Брауна в «Сент-Луис» на Зака Сэнфорда
21:11
«Оттава» и «Сент-Луис» произвели обмен нападающими. «Сенаторз» отдали форварда Логана Брауна, а также опционный выбор во втором раунде драфта-2022 за нападающего «Блюз» Зака Сэнфорда, сообщает сайт клуба.
Этим летом Браун подписал новый контракт с клубом на один год. Зарплата хоккеиста на уровне НХЛ составит 750 тысяч долларов.
23-летний американец был выбран «Оттавой» на драфте-2016 под общим 11-м номером. С тех пор он провел в лиге 30 матчей и набрал 9 (1+8) очков.
26-летний Сэнфорд в прошлом сезоне набрал 16 (10+6) очков в 52 встречах. Он был выбран «Вашингтоном» на драфте-2013 под общим 61-м номером.
Контракт Сэфнорда с кэпхитом в 2 миллиона долларов рассчитан до конца предстоящего сезона.
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