Панарин готов выступить на Олимпиаде в Пекине

Нападающий сборной России и «Рейнджерс» Артемий Панарин заявил, что готов выступить на Олимпиаде в Пекине.

— Новость номер один — в сборную вернулся Олег Знарок. Когда узнали об этом и как отреагировали?

— Узнал от самого Олега Валерьевича. Он позвонил Алисе, и мы оба узнали. У нас была ночь, поэтому на тренировке был вялым. Конечно, мы обрадовались этой новости. И я лично очень рад. Да, у нас сейчас немного другие отношения, но в сборной будут отношения «игрок — тренер». По-другому не может быть. Если он меня, конечно, возьмет.

Если говорить о самом назначении, то Олег Валерьевич в представлениях не нуждается. Он побеждал со сборной России, умеет сплачивать людей вокруг себя. Считаю, это правильный человек для сборной. Вне зависимости буду я приглашен, или нет, — приводит слова Панарина РИА Новости.

— Как восприняли новость о том, что НХЛ может поехать на Олимпиаду?

— Был очень рад. Надеюсь попасть в команду. Я не выступал на Олимпийских играх, поэтому были только позитивные эмоции.

— Ходят слухи, что вы отказывались выступать за сборную.

— Никогда не доходили такие слухи. Может быть, кто-то из болельщиков так думает, но это неправда. Я всегда рад выступать за сборную. Просто так никогда не отказывался — иногда были причины, чтобы не приезжать, например, травмы. Я всегда рад и горд выступать за страну. Мы играем не только за тренера и друг за друга, а прежде всего за Россию, за людей, которые живут в нашей стране и желают нам победы.