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«Машина!» Кучеров прокомментировал тренировку Малкина в Instagram

24 сентября 2021, 23:00
Кучеров прокомментировал пост Малкина в Instagram. Фото Instagram Кучеров прокомментировал пост Малкина в Instagram. Фото Instagram
Кучеров прокомментировал пост Малкина в Instagram. Фото Instagram
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Нападающий «Тампы» Никита Кучеров прокомментировал пост форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина в Instagram. Последний ранее опубликовал фото, где занимается на велотренажере.

Напомним, Малкин продолжает восстанавливаться после травмы колена. Россиянин из-за повреждения может пропустить первые два месяца регулярного чемпионата НХЛ.

«Машина, велик не сломай», — написал Кучеров.

Кучеров прокомментировал пост Малкина в Instagram. Фото Instagram
Кучеров прокомментировал пост Малкина в Instagram. Фото Instagram

В прошедшем сезоне российский нападающий принял участие в 33 встречах регулярного чемпионата, набрав 28 (8+20) очков при показателе полезности «-4». В плей-офф Малкин принял участие в четырех матчах, набрав 5 (1+4) очков.

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Александр Кравченко все материалы автора

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