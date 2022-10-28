Два очка Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Оттаву»

«Миннесота» выиграла у «Оттавы» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2. «Уайлд» прервали четырехматчевую победную серию «Сенаторз».

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился голом и голевой передачей.

«Миннесота» с 7-ю очками идет на 9-м месте в Западной конференции. «Оттава» располагается на 11-й строчке в Восточной конференции — 8 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Миннесота» — 2:4 (1:2, 0:1, 1:1)

Голы: Дебринкэт — 2 (Жиру, Хэмоник), 3:47 — 1:0. Зуккарелло — 5 (бол., Эддисон, Капризов), 7:53 — 1:1. Капризов — 5 (Сперджен, Годро), 18:24 — 1:2. Хартман — 1 (Эрикссон Эк), 24:25 — 1:3. Шабо — 2 (бол., Дебринкэт, Батерсон), 44:03 — 2:3. Годро — 1 (мен., п.в., Хартман), 57:39 — 2:4.

Вратари: Форсберг (57:27 — 57:39, 58:00 — 59:04) — Флери.

Штраф: 20 — 22.

Броски: 29 (11+9+9) — 40 (13+17+10).

Наши: Зайцев (12.20/0/-1), Зуб (21.14/1/-1) — Капризов (18.50/4/+1).

28 октября. Оттава. Canadian Tire Centre. 13870 зрителей.