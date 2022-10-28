Два очка Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Оттаву»
«Миннесота» выиграла у «Оттавы» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2. «Уайлд» прервали четырехматчевую победную серию «Сенаторз».
Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился голом и голевой передачей.
«Миннесота» с 7-ю очками идет на 9-м месте в Западной конференции. «Оттава» располагается на 11-й строчке в Восточной конференции — 8 очков.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Оттава» — «Миннесота» — 2:4 (1:2, 0:1, 1:1)
Голы: Дебринкэт — 2 (Жиру, Хэмоник), 3:47 — 1:0. Зуккарелло — 5 (бол., Эддисон, Капризов), 7:53 — 1:1. Капризов — 5 (Сперджен, Годро), 18:24 — 1:2. Хартман — 1 (Эрикссон Эк), 24:25 — 1:3. Шабо — 2 (бол., Дебринкэт, Батерсон), 44:03 — 2:3. Годро — 1 (мен., п.в., Хартман), 57:39 — 2:4.
Вратари: Форсберг (57:27 — 57:39, 58:00 — 59:04) — Флери.
Штраф: 20 — 22.
Броски: 29 (11+9+9) — 40 (13+17+10).
Наши: Зайцев (12.20/0/-1), Зуб (21.14/1/-1) — Капризов (18.50/4/+1).
28 октября. Оттава. Canadian Tire Centre. 13870 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Филадельфия
|7
|5
|2
|10
|2
|Каролина
|6
|4
|2
|9
|3
|Питтсбург
|7
|4
|3
|9
|4
|Вашингтон
|7
|4
|3
|8
|5
|Нью-Джерси
|7
|4
|3
|8
|6
|Рейнджерс
|8
|3
|5
|8
|7
|Айлендерс
|7
|3
|4
|6
|8
|Коламбус
|8
|3
|5
|6
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|8
|7
|1
|14
|2
|Флорида
|8
|4
|4
|9
|3
|Баффало
|7
|4
|3
|8
|4
|Торонто
|7
|4
|3
|8
|5
|Оттава
|7
|4
|3
|8
|6
|Детройт
|7
|3
|4
|8
|7
|Тампа-Бэй
|8
|4
|4
|8
|8
|Монреаль
|8
|4
|4
|8
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|7
|4
|3
|9
|2
|Колорадо
|7
|4
|3
|9
|3
|Чикаго
|6
|4
|2
|8
|4
|Миннесота
|7
|3
|4
|7
|5
|Нэшвилл
|8
|3
|5
|7
|6
|Виннипег
|6
|3
|3
|6
|7
|Сент-Луис
|6
|3
|3
|6
|8
|Аризона
|6
|2
|4
|4
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|8
|6
|2
|12
|2
|Калгари
|6
|5
|1
|10
|3
|Эдмонтон
|7
|4
|3
|8
|4
|Сиэтл
|8
|3
|5
|8
|5
|Лос-Анджелес
|8
|4
|4
|8
|6
|Сан-Хосе
|9
|2
|7
|4
|7
|Анахайм
|7
|1
|6
|3
|8
|Ванкувер
|7
|0
|7
|2
|28.10
|02:00
|
Баффало – Монреаль
|2 : 3
|28.10
|02:00
|
Бостон – Детройт
|5 : 1
|28.10
|02:00
|
Оттава – Миннесота
|2 : 4
|28.10
|02:00
|
Филадельфия – Флорида
|4 : 3
|28.10
|03:00
|
Нэшвилл – Сент-Луис
|6 : 2
|28.10
|03:30
|
Даллас – Вашингтон
|2 : 0
|28.10
|03:30
|
Чикаго – Эдмонтон
|- : -
|28.10
|05:00
|
Сиэтл – Ванкувер
|- : -
|28.10
|05:30
|
Лос-Анджелес – Виннипег
|- : -
|28.10
|05:30
|
Сан-Хосе – Торонто
|- : -
|И
|О
|
|
Валерий Ничушкин
Колорадо
|7
|12
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|7
|12
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|8
|12
|И
|Г
|
|
Стивен Стэмкос
Тампа-Бэй
|8
|7
|
|
Валерий Ничушкин
Колорадо
|7
|7
|
|
Андрей Свечников
Каролина
|6
|7
|И
|КН
|
|
Крэйг Андерсон
Баффало
|2
|1.00
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|5
|1.41
|
|
Стюарт Скиннер
Эдмонтон
|3
|1.43