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Сегодня, 04:36

«Баффало» проиграл «Монреалю». Любушкин не набрал оков

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Баффало» проиграл «Монреалю» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3. Для «Сэйбрз» это второе поражение кряду.

Российский защитник хозяев Илья Любушкин провел на льду 17 минут 41 секунду и отметился одним броском и одним силовым приемом.

«Монреаль» занимает 6-е место в Восточной конференции, а «Баффало» — 7-е. У обеих команд по 8 очков.

Илья Любушкин
Хоккей
НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Монреаль Канадиенс
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1 Филадельфия 7 5 2 10
2 Каролина 6 4 2 9
3 Питтсбург 7 4 3 9
4 Вашингтон 7 4 3 8
5 Нью-Джерси 7 4 3 8
6 Рейнджерс 8 3 5 8
7 Айлендерс 7 3 4 6
8 Коламбус 8 3 5 6
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 8 7 1 14
2 Флорида 8 4 4 9
3 Баффало 7 4 3 8
4 Торонто 7 4 3 8
5 Оттава 7 4 3 8
6 Детройт 7 3 4 8
7 Тампа-Бэй 8 4 4 8
8 Монреаль 8 4 4 8
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 7 4 3 9
2 Колорадо 7 4 3 9
3 Чикаго 6 4 2 8
4 Миннесота 7 3 4 7
5 Нэшвилл 8 3 5 7
6 Виннипег 6 3 3 6
7 Сент-Луис 6 3 3 6
8 Аризона 6 2 4 4
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 8 6 2 12
2 Калгари 6 5 1 10
3 Эдмонтон 7 4 3 8
4 Сиэтл 8 3 5 8
5 Лос-Анджелес 8 4 4 8
6 Сан-Хосе 9 2 7 4
7 Анахайм 7 1 6 3
8 Ванкувер 7 0 7 2
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Баффало – Монреаль
 2 : 3
28.10 02:00
Бостон – Детройт
 5 : 1
28.10 02:00
Оттава – Миннесота
 2 : 4
28.10 02:00
Филадельфия – Флорида
 4 : 3
28.10 03:00
Нэшвилл – Сент-Луис
 6 : 2
28.10 03:30
Даллас – Вашингтон
 2 : 0
28.10 03:30
Чикаго – Эдмонтон
 - : -
28.10 05:00
Сиэтл – Ванкувер
 - : -
28.10 05:30
Лос-Анджелес – Виннипег
 - : -
28.10 05:30
Сан-Хосе – Торонто
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Валерий Ничушкин

Валерий Ничушкин

Колорадо

 7 12
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 7 12
Артемий Панарин

Артемий Панарин

Рейнджерс

 8 12
И Г
Стивен Стэмкос

Стивен Стэмкос

Тампа-Бэй

 8 7
Валерий Ничушкин

Валерий Ничушкин

Колорадо

 7 7
Андрей Свечников

Андрей Свечников

Каролина

 6 7
И КН
Крэйг Андерсон

Крэйг Андерсон

Баффало

2 1.00
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 5 1.41
Стюарт Скиннер

Стюарт Скиннер

Эдмонтон

 3 1.43
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