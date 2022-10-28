«Баффало» проиграл «Монреалю». Любушкин не набрал оков

«Баффало» проиграл «Монреалю» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3. Для «Сэйбрз» это второе поражение кряду.

Российский защитник хозяев Илья Любушкин провел на льду 17 минут 41 секунду и отметился одним броском и одним силовым приемом.

«Монреаль» занимает 6-е место в Восточной конференции, а «Баффало» — 7-е. У обеих команд по 8 очков.