«Оттава» обыграла «Даллас» и продлила победную серию до четырех матчей

«Оттава» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Даллас» со счетом 4:2.

В составе «Сенаторз» отличились Томас Шабо, Брэди Ткачак, Шейн Пинто и Дерик Брассар. У «Старз» голы забили Йоэль Кивиранта и Уайтт Джонстон, форвард Денис Гурьянов пропускал встречу по решению тренерского штаба.

«Оттава» одержала четвертую победу подряд и с 8 очками занимает восьмое место в Восточной конференции, «Даллас» с 9 очками — на первой строчке Запада.