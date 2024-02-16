«Анахайм» на выезде победил «Оттаву». Минтюков забросил одну шайбу

«Оттава» дома проиграла «Анахайму» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:5. «Дакс» прервали четырехматчевую победную серию «Сенаторз».

Российский защитник гостей Павел Минтюков стал автором первого гола в этой встрече. Для него это 3-я заброшенная шайба в сезоне.

«Анахайм» набрал 40 очков и занимает 14-е место в Западной конференции. «Оттава» идет на 15-й строчке в Восточной конференции — 46 очков.