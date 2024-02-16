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Сегодня, 05:42

«Торонто» в овертайме обыграл «Филадельфию». Самсонов отразил

Евгений Козинов
Корреспондент
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Илья Самсонов.
Фото USA Today Sports

«Торонто» на своем льду обыграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ. «Мэйпл Ливз» прервали четырехматчевую победную серию «Флайерз».

Российский голкипер хозяев Илья Самсонов отразил 29 из 32 бросков по своим воротам.

«Филадельфия» занимает 6-е место в Восточной конференции — 65 очков. «Торонто» идет на 7-й строчке — 64 очка.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Илья Самсонов
Хоккей
НХЛ
ХК Торонто Мэйпл Ливз
ХК Филадельфия Флайерз
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«Бостон» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
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«Флорида» без Бобровского обыграла «Баффало»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 53 34 19 71
2 Каролина 52 30 22 65
3 Филадельфия 54 29 25 64
4 Нью-Джерси 52 27 25 58
5 Айлендерс 53 22 31 57
6 Вашингтон 52 23 29 54
7 Питтсбург 50 23 27 53
8 Коламбус 52 16 36 42
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 53 32 21 74
2 Флорида 53 34 19 72
3 Тампа-Бэй 54 29 25 63
4 Торонто 51 27 24 62
5 Детройт 52 27 25 60
6 Монреаль 53 22 31 52
7 Баффало 52 23 29 50
8 Оттава 49 22 27 46
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 53 33 20 72
2 Колорадо 54 33 21 70
3 Виннипег 51 32 19 69
4 Сент-Луис 52 28 24 58
5 Нэшвилл 53 27 26 56
6 Миннесота 53 25 28 55
7 Аризона 52 23 29 50
8 Чикаго 53 14 39 31
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 54 36 18 78
2 Вегас 53 31 22 68
3 Эдмонтон 49 31 18 63
4 Лос-Анджелес 50 24 26 58
5 Калгари 53 25 28 55
6 Сиэтл 53 22 31 54
7 Анахайм 52 18 34 38
8 Сан-Хосе 52 14 38 33
Результаты / календарь
1.02
6.02
7.02
8.02
9.02
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20.02
21.02
16.02 03:00
Тампа-Бэй – Колорадо
 6 : 3
16.02 03:00
Оттава – Анахайм
 1 : 5
16.02 03:00
Торонто – Филадельфия
 - : -
16.02 03:00
Рейнджерс – Монреаль
 7 : 4
16.02 03:00
Баффало – Флорида
 0 : 4
16.02 03:00
Бостон – Сиэтл
 1 : 4
16.02 03:00
Нью-Джерси – Лос-Анджелес
 1 : 2
16.02 04:00
Нэшвилл – Даллас
 - : -
16.02 04:00
Сент-Луис – Эдмонтон
 - : -
16.02 04:30
Чикаго – Питтсбург
 - : -
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Калгари – Сан-Хосе
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И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 53 90
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 54 87
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 53 77
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 50 42
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 53 39
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 53 34
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
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Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Спенсер Мартин

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Каролина

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