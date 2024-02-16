«Торонто» в овертайме обыграл «Филадельфию». Самсонов отразил
«Торонто» на своем льду обыграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ. «Мэйпл Ливз» прервали четырехматчевую победную серию «Флайерз».
Российский голкипер хозяев Илья Самсонов отразил 29 из 32 бросков по своим воротам.
«Филадельфия» занимает 6-е место в Восточной конференции — 65 очков. «Торонто» идет на 7-й строчке — 64 очка.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|53
|34
|19
|71
|2
|Каролина
|52
|30
|22
|65
|3
|Филадельфия
|54
|29
|25
|64
|4
|Нью-Джерси
|52
|27
|25
|58
|5
|Айлендерс
|53
|22
|31
|57
|6
|Вашингтон
|52
|23
|29
|54
|7
|Питтсбург
|50
|23
|27
|53
|8
|Коламбус
|52
|16
|36
|42
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|53
|32
|21
|74
|2
|Флорида
|53
|34
|19
|72
|3
|Тампа-Бэй
|54
|29
|25
|63
|4
|Торонто
|51
|27
|24
|62
|5
|Детройт
|52
|27
|25
|60
|6
|Монреаль
|53
|22
|31
|52
|7
|Баффало
|52
|23
|29
|50
|8
|Оттава
|49
|22
|27
|46
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|53
|33
|20
|72
|2
|Колорадо
|54
|33
|21
|70
|3
|Виннипег
|51
|32
|19
|69
|4
|Сент-Луис
|52
|28
|24
|58
|5
|Нэшвилл
|53
|27
|26
|56
|6
|Миннесота
|53
|25
|28
|55
|7
|Аризона
|52
|23
|29
|50
|8
|Чикаго
|53
|14
|39
|31
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|54
|36
|18
|78
|2
|Вегас
|53
|31
|22
|68
|3
|Эдмонтон
|49
|31
|18
|63
|4
|Лос-Анджелес
|50
|24
|26
|58
|5
|Калгари
|53
|25
|28
|55
|6
|Сиэтл
|53
|22
|31
|54
|7
|Анахайм
|52
|18
|34
|38
|8
|Сан-Хосе
|52
|14
|38
|33
Результаты / календарь
1.02
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16.02
17.02
18.02
19.02
20.02
21.02
|16.02
|03:00
|
Тампа-Бэй – Колорадо
|6 : 3
|16.02
|03:00
|
Оттава – Анахайм
|1 : 5
|16.02
|03:00
|
Торонто – Филадельфия
|- : -
|16.02
|03:00
|
Рейнджерс – Монреаль
|7 : 4
|16.02
|03:00
|
Баффало – Флорида
|0 : 4
|16.02
|03:00
|
Бостон – Сиэтл
|1 : 4
|16.02
|03:00
|
Нью-Джерси – Лос-Анджелес
|1 : 2
|16.02
|04:00
|
Нэшвилл – Даллас
|- : -
|16.02
|04:00
|
Сент-Луис – Эдмонтон
|- : -
|16.02
|04:30
|
Чикаго – Питтсбург
|- : -
|16.02
|05:00
|
Калгари – Сан-Хосе
|- : -
|16.02
|06:00
|
Ванкувер – Детройт
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|53
|90
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|54
|87
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|53
|77
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|50
|42
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|53
|39
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|53
|34
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Спенсер Мартин
Каролина
|1
|2
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