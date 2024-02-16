«Флорида» без Бобровского обыграла «Баффало»

«Флорида» на выезде переиграла «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0. «Пантерз» одержали четвертую победу подряд.

Форвард Картер Верхаге оформил дубль, а также по одной шайбе забросили Антон Лунделл и Райан Ломберг.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский провел всю встречу на скамейке запасных.

«Флорида» набрала 74 очка и лидирует в Восточной конференции. «Баффало» идет на 14-й строчке — 50 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Флорида» — 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

Голы: Верхэге — 27 (Барков), 9:26 — 0:1. Лунделл — 7 (Ткачак, Форслинг), 37:16 — 0:2. Верхэге — 28 (п.в., Райнхарт), 58:27 — 0:3. Ломберг — 4 (бол., Форслинг, Лунделл), 59:48 — 0:4.

Вратари: Комри (57:32 — 58:27) — Столарз (37:11 — 37:16).

Штраф: 6 — 14.

Броски: 45 (10+17+18) — 31 (13+6+12).

Наши: — - Куликов (17.21/0/0).

16 февраля. Баффало. KeyBank Center. 14277 зрителей.