Основной голкипер «Филадельфии» выбыл до конца сезона

Голкипер «Филадельфии» Картер Харт больше не сыграет в текущем сезоне, сообщает пресс-служба клуба.

Ранее Харт получил травму нижней части тела в игре регулярного чемпионата с «Вашингтоном».

В этом сезоне 23-летний канадец провел в регулярке 45 матчей. Он показал коэффициент надежности 3,16 при 90,5 процента отраженных бросков.

Его контракт с зарплатой почти 4 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2023/24.