Кузнецов и Орлов пропустили тренировку «Вашингтона»

Нападающий Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов пропустили тренировку «Вашингтона», сообщает журналист Саманта Пелл.

Форвард пропустил занятие по причине болезни, защитник — по причине травмы.

Сегодня ночью команде предстоит провести матч регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто».

В этом сезоне на счету Кузнецова 72 (23+49) очка в 70 матчах. Орлов набрал 30 (11+19) результативных баллов в 68 играх.