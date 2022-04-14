«Мэттьюс похож на Овечкина». Гретцки оценил двух лидеров НХЛ

Гретцки считает, что форвард «Торонто» Мэттьюс похож на Овечкина

Бывший игрок «Вашингтоном» Уэйн Гретцки заявил, что нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс похож по игре на форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Остон действительно кажется особенным, — приводит слова Гретцки официальный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ). — Мэттьюс похож на Овечкина. То, что делает Остон, очень похоже на то, что делал Александр, когда был моложе. Они оба — выдающиеся бомбардиры».

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Мэттьюс набрал 99 очков (58+41) в 68 матчах. На счету Овечкина 85 баллов (46+39) в 71 встрече.

15 апреля состоится матч между «Торонто» и «Вашингтоном». Встреча пройдет в Торонто (Канада). Игра начнется в 02:00 по московскому времени.