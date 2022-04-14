«Мэттьюс похож на Овечкина». Гретцки оценил двух лидеров НХЛ
Бывший игрок «Вашингтоном» Уэйн Гретцки заявил, что нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс похож по игре на форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.
«Остон действительно кажется особенным, — приводит слова Гретцки официальный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ). — Мэттьюс похож на Овечкина. То, что делает Остон, очень похоже на то, что делал Александр, когда был моложе. Они оба — выдающиеся бомбардиры».
В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Мэттьюс набрал 99 очков (58+41) в 68 матчах. На счету Овечкина 85 баллов (46+39) в 71 встрече.
15 апреля состоится матч между «Торонто» и «Вашингтоном». Встреча пройдет в Торонто (Канада). Игра начнется в 02:00 по московскому времени.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|74
|48
|26
|104
|2
|Рейнджерс
|75
|48
|27
|102
|3
|Питтсбург
|75
|42
|33
|95
|4
|Вашингтон
|73
|41
|32
|92
|5
|Айлендерс
|72
|34
|38
|77
|6
|Коламбус
|74
|35
|39
|76
|7
|Нью-Джерси
|73
|26
|47
|58
|8
|Филадельфия
|74
|23
|51
|57
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|73
|52
|21
|110
|2
|Торонто
|73
|47
|26
|100
|3
|Тампа-Бэй
|73
|44
|29
|96
|4
|Бостон
|73
|45
|28
|95
|5
|Детройт
|73
|28
|45
|66
|6
|Баффало
|75
|27
|48
|65
|7
|Оттава
|73
|27
|46
|60
|8
|Монреаль
|74
|20
|54
|51
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|73
|53
|20
|112
|2
|Миннесота
|72
|45
|27
|96
|3
|Сент-Луис
|73
|43
|30
|96
|4
|Нэшвилл
|73
|42
|31
|89
|5
|Даллас
|73
|42
|31
|88
|6
|Виннипег
|74
|35
|39
|81
|7
|Чикаго
|73
|24
|49
|59
|8
|Аризона
|73
|22
|51
|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|73
|45
|28
|99
|2
|Эдмонтон
|74
|42
|32
|90
|3
|Лос-Анджелес
|76
|39
|37
|88
|4
|Вегас
|74
|40
|34
|85
|5
|Ванкувер
|74
|36
|38
|82
|6
|Анахайм
|75
|29
|46
|71
|7
|Сан-Хосе
|72
|29
|43
|68
|8
|Сиэтл
|73
|23
|50
|52
|14.04
|02:00
|
Коламбус – Монреаль
|5 : 1
|14.04
|02:00
|
Филадельфия – Рейнджерс
|0 : 4
|14.04
|04:30
|
Колорадо – Лос-Анджелес
|9 : 3
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|73
|108
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|73
|105
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|73
|102
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|68
|58
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|73
|51
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|75
|50
|И
|КН
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|51
|2.09
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|49
|2.09
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|58
|2.15