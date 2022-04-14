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Сегодня, 18:20

«Мэттьюс похож на Овечкина». Гретцки оценил двух лидеров НХЛ

Гретцки считает, что форвард «Торонто» Мэттьюс похож на Овечкина
Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший игрок «Вашингтоном» Уэйн Гретцки заявил, что нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс похож по игре на форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Остон действительно кажется особенным, — приводит слова Гретцки официальный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ). — Мэттьюс похож на Овечкина. То, что делает Остон, очень похоже на то, что делал Александр, когда был моложе. Они оба — выдающиеся бомбардиры».

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Мэттьюс набрал 99 очков (58+41) в 68 матчах. На счету Овечкина 85 баллов (46+39) в 71 встрече.

15 апреля состоится матч между «Торонто» и «Вашингтоном». Встреча пройдет в Торонто (Канада). Игра начнется в 02:00 по московскому времени.

Источник: https://www.nhl.com/news/alex-ovechkin-versus-auston-matthews-debated-by-wayne-gretzky-others/c-332972150
Александр Овечкин
Остон Мэттьюс
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Торонто Мэйпл Ливз
ХК Эдмонтон Ойлерз
Уэйн Гретцки
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Овечкин отреагировал на сравнения с Мэттьюсом перед матчем с «Торонто»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 74 48 26 104
2 Рейнджерс 75 48 27 102
3 Питтсбург 75 42 33 95
4 Вашингтон 73 41 32 92
5 Айлендерс 72 34 38 77
6 Коламбус 74 35 39 76
7 Нью-Джерси 73 26 47 58
8 Филадельфия 74 23 51 57
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 73 52 21 110
2 Торонто 73 47 26 100
3 Тампа-Бэй 73 44 29 96
4 Бостон 73 45 28 95
5 Детройт 73 28 45 66
6 Баффало 75 27 48 65
7 Оттава 73 27 46 60
8 Монреаль 74 20 54 51
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 73 53 20 112
2 Миннесота 72 45 27 96
3 Сент-Луис 73 43 30 96
4 Нэшвилл 73 42 31 89
5 Даллас 73 42 31 88
6 Виннипег 74 35 39 81
7 Чикаго 73 24 49 59
8 Аризона 73 22 51 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 73 45 28 99
2 Эдмонтон 74 42 32 90
3 Лос-Анджелес 76 39 37 88
4 Вегас 74 40 34 85
5 Ванкувер 74 36 38 82
6 Анахайм 75 29 46 71
7 Сан-Хосе 72 29 43 68
8 Сиэтл 73 23 50 52
Результаты / календарь
4.04
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18.04
19.04
14.04 02:00
Коламбус – Монреаль
 5 : 1
14.04 02:00
Филадельфия – Рейнджерс
0 : 4
14.04 04:30
Колорадо – Лос-Анджелес
 9 : 3
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 73 108
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 73 105
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 73 102
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 68 58
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 73 51
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 75 50
И КН
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 51 2.09
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 49 2.09
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 58 2.15
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