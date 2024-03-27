Орлов сравнял счет в матче с «Питтсбургом»

«Каролина» сравняла счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга».

На 12-й минуте второго периода шайбу забросил российский защитник Дмитрий Орлов. Для него этот гол стал 6-м в текущем сезоне.