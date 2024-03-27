Барбашев забросил 16-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Вегас» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла».

На 3-й добавленной минуте встречи шайбу забросил российский нападающий Иван Барбашев. Для него эта шайба стала 16-й в текущем сезоне.