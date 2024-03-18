Орлов признан первой звездой матча «Каролина» — «Оттава»

Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (7:2).

Россиянин забил два гола и сделал две результативные передачи.

Второй звездой встречи стал нападающий «Харрикейнз» Себастьян Ахо, у которого три голевых паса.

Третья звезда матча — форвард «Каролины» Джейк Гюнцель, набравший 2 (1+1) очка.