«Виннипег» на выезде разгромил «Коламбус», Наместников забил один гол

«Виннипег» на выезде победил «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:1.

У гостей сделал дубль Тайлер Тоффоли, по одной шайбе у Кайла Коннора, Владислава Наместникова, Логана Стэнли и Николая Элерса.

Единственный гол хозяев забил Брендан Гаунс.

«Виннипег» занимает второе место в таблице Западной конференции НХЛ с 91 очком в 67 матчах.

«Коламбус» идет на последней, 16-й строчке «Востока» с 57 очками в 68 играх.