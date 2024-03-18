«Коламбус» — «Виннипег»: видеообзор матча НХЛ

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«Виннипег» на выезде победил «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:1.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Виннипег» занимает второе место в таблице Западной конференции НХЛ с 91 очком в 67 матчах.

«Коламбус» идет на последней, 16-й строчке «Востока» с 57 очками в 68 играх.