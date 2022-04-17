Орлов обновил собственный рекорд результативности в НХЛ

Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (8:4).

30-летний россиянин в матче с «Канадиенс» набрал 4 (1+3). На счету Орлова 34 (12+22) очка в текущем сезоне. Таким образом, защитник обновил собственный рекорд результативности за сезон в лиге — ранее он набрал 33 (6+27) очка в регулярке-2016/17.

В прошлом сезоне Орлов набрал 22 (8+14) очка в 51 матче регулярного чемпионата.