Форвард «Колорадо» Майерс стал третьей звездой в дебютном матче в НХЛ против «Каролины»

Нападающий «Колорадо» Бен Майерс признан третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (7:4).

На счету 23-летнего американца гол и результативная передача в игре с «Харрикейнз». Майерс проводил дебютный матч за «Колорадо», он подписал контракт с «Эвеланш» на 2 года несколько дней назад.

Первой звездой матча стал форвард «Колорадо» Ти Джей Комфер, у которого 2 гола и 2 результативных передачи.

Вторая звезда встречи — нападающий «Эвеланш» Нэйтан Маккиннон, на счету которого также 2 шайбы и 2 голевых передачи.