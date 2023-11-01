О'Райлли стал третьим игроком «Нэшвилла», набравшим очко в своем 1000-м матче в НХЛ
Нападающий «Нэшвилла» Райан О'Райлли отметился голевой передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (2:5).
Эта игра стала для него 1000-й в лиге. Как сообщает сайт НХЛ, 32-летний канадец стал третьим игроком «Нэшвилла», набравшим очко в своем 1000 матче. Ранее это удалось сделать Майку Рибейро (6 февраля 2016 года) и Клиффу Роннингу (9 марта 2002).
О'Райлли стал игроком «Нэшвилла» летом 2023 года. Ранее он выступал в НХЛ за «Колорадо», «Баффало», «Сент-Луис» и «Торонто». В 1000 матчах в лиге он набрал 709 (240+449) очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|9
|7
|2
|14
|2
|Каролина
|10
|6
|4
|12
|3
|Нью-Джерси
|8
|5
|3
|11
|4
|Айлендерс
|8
|4
|4
|10
|5
|Вашингтон
|8
|4
|4
|9
|6
|Филадельфия
|9
|4
|5
|9
|7
|Коламбус
|9
|3
|6
|8
|8
|Питтсбург
|9
|3
|6
|6
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|9
|8
|1
|17
|2
|Детройт
|10
|6
|4
|13
|3
|Монреаль
|9
|5
|4
|12
|4
|Торонто
|9
|5
|4
|11
|5
|Тампа-Бэй
|9
|4
|5
|11
|6
|Флорида
|8
|4
|4
|9
|7
|Оттава
|8
|4
|4
|8
|8
|Баффало
|9
|4
|5
|8
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|8
|6
|2
|12
|2
|Даллас
|7
|5
|2
|11
|3
|Виннипег
|9
|4
|5
|10
|4
|Нэшвилл
|8
|4
|4
|8
|5
|Аризона
|8
|4
|4
|8
|6
|Миннесота
|9
|3
|6
|8
|7
|Сент-Луис
|7
|3
|4
|7
|8
|Чикаго
|9
|3
|6
|6
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|10
|9
|1
|19
|2
|Лос-Анджелес
|9
|5
|4
|12
|3
|Ванкувер
|8
|5
|3
|11
|4
|Анахайм
|9
|5
|4
|10
|5
|Сиэтл
|10
|3
|7
|8
|6
|Эдмонтон
|8
|2
|6
|5
|7
|Калгари
|9
|2
|7
|5
|8
|Сан-Хосе
|9
|0
|9
|1
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6.11
|1.11
|03:00
|
Торонто – Лос-Анджелес
|1 : 4
|1.11
|05:00
|
Ванкувер – Нэшвилл
|5 : 2
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Джек Хьюз
Нью-Джерси
|8
|18
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|9
|15
|
|
Дилан Ларкин
Детройт
|10
|15
|И
|Г
|
|
Алекс Дебринкэт
Детройт
|10
|9
|
|
Фрэнк Ватрано
Анахайм
|9
|9
|
|
Теуво Терявяйнен
Каролина
|10
|8
|И
|КН
|
|
Джонатан Куик
Рейнджерс
|3
|0.41
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|4
|1.25
|
|
Семен Варламов
Айлендерс
|2
|1.51
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