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Сегодня, 08:10

«Ванкувер» — «Нэшвилл»: видеообзор матча НХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Ванкувер» и «Нэшвилл» встретились в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Матч проходил в Ванкувере и завершился победой хозяев — 5:2.

Видео лучших моментов игры «Ванкувер» — «Нэшвилл» опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

Российские нападающие «Кэнакс» Андрей Кузьменко и Илья Михеев отметились голевыми передачами.

«Ванкувер» с 13 очками идет на 2-й строчке в Западной конференции. «Нэшвилл» занимает 9-е место — 8 очков.

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«Питтсбург» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
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О'Райлли стал третьим игроком «Нэшвилла», набравшим очко в своем 1000-м матче в НХЛ

Защитника «Бостона» Макэвоя дисквалифицировали на 4 матча за удар плечом в челюсть игрока «Флориды»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 9 7 2 14
2 Каролина 10 6 4 12
3 Нью-Джерси 8 5 3 11
4 Айлендерс 8 4 4 10
5 Вашингтон 8 4 4 9
6 Филадельфия 9 4 5 9
7 Коламбус 9 3 6 8
8 Питтсбург 9 3 6 6
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 9 8 1 17
2 Детройт 10 6 4 13
3 Монреаль 9 5 4 12
4 Торонто 9 5 4 11
5 Тампа-Бэй 9 4 5 11
6 Флорида 8 4 4 9
7 Оттава 8 4 4 8
8 Баффало 9 4 5 8
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 8 6 2 12
2 Даллас 7 5 2 11
3 Виннипег 9 4 5 10
4 Аризона 8 4 4 8
5 Нэшвилл 9 4 5 8
6 Миннесота 9 3 6 8
7 Сент-Луис 7 3 4 7
8 Чикаго 9 3 6 6
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 10 9 1 19
2 Ванкувер 9 6 3 13
3 Лос-Анджелес 9 5 4 12
4 Анахайм 9 5 4 10
5 Сиэтл 10 3 7 8
6 Эдмонтон 8 2 6 5
7 Калгари 9 2 7 5
8 Сан-Хосе 9 0 9 1
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Торонто – Лос-Анджелес
 1 : 4
1.11 05:00
Ванкувер – Нэшвилл
 5 : 2
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Вратари (КН)
И О
Джек Хьюз

Джек Хьюз

Нью-Джерси

 8 18
Элиас Петтерссон

Элиас Петтерссон

Ванкувер

 9 16
Артемий Панарин

Артемий Панарин

Рейнджерс

 9 15
И Г
Алекс Дебринкэт

Алекс Дебринкэт

Детройт

 10 9
Фрэнк Ватрано

Фрэнк Ватрано

Анахайм

 9 9
Теуво Терявяйнен

Теуво Терявяйнен

Каролина

 10 8
И КН
Джонатан Куик

Джонатан Куик

Рейнджерс

 3 0.41
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 4 1.25
Семен Варламов

Семен Варламов

Айлендерс

2 1.51
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