О'Райли: «Как мне показалось, Тарасенко хочет быть в «Сент-Луисе»

Форвард «Сент-Луиса» Райан О'Райли поделился мнением об игре Владимира Тарасенко.

«Мы готовимся выигрывать матчи, и он принимает в этом участие как любой другой хоккеист. У нас был небольшой разговор с Влади. Он в команде и, как мне показалось, хочет быть здесь. Да, он просил об обмене, это было. Я считаю, что с ним мы сильнее, у нас отличная глубина состава. Никаких обид нет», — приводит слова О'Райлли официальный сайт НХЛ.

Ранее появилась информация, что россиянин запросил обмен. Контракт Тарасенко действует до конца сезона-2022/23.

Тарасенко выступает за «Сент-Луис» с 2013 года. В сезоне-2018/19 он выиграл Кубок Стэнли, а в прошлом году снова перенес операцию на плече и пропустил часть сезона.