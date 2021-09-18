Флери заявил, что может завершить карьеру после сезона-2021/22

Вратарь «Чикаго» Марк-Андре Флери не исключил, что может завершить карьеру после следующего сезона.

«Мне повезло делать то, что я люблю на протяжении долгого времени. Моей семье было комфортно в Лас-Вегасе, я начинал задумываться о том, чтобы закончить карьеру там и все такое. Не хотел быть слишком эгоистичным и мешать всем из-за того, что мне нужно сыграть еще один сезон, но я все еще люблю эту игру. День завершения карьеры рано или поздно придет, но я пока не знаю, когда. Я ведь старею, правильно? Иногда тело дает об этом знать, но когда я выхожу на лед, то чувствую себя молодым. Я знаю, что придется завершить, но сейчас я стараюсь наслаждаться тем, что есть от года к году. Может ли следующий сезон стать для меня последним? Да, вполне, но я все еще хорош, хочу побеждать и помогать команде», — приводит Sportsnet слова Флери.

Флери был обменян из «Вегаса» в «Чикаго» в межсезонье. 36-летний канадец выступает в НХЛ с 2003 года, «Питтсбург» выбрал его под 1-м номером драфта-2003.