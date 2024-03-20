«Питтсбург» потерпел поражение от «Нью-Джерси»

«Нью-Джерси» на своем льду обыграл «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин результативными действиями не отметился. Форварды «Дэвилз» Доусон Мерсер и Тимо Майер забросили по две шайбы.

«Нью-Джерси» набрали 70 очков и занимают 12-е место в Восточной конференции. «Питтсбург» идет на 13-й строчке — 69 очков.