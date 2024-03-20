«Рейнджерс» проиграли «Виннипегу». Шестеркин сделал 23 сэйва

«Рейнджерс» на своем льду проиграли «Виннипегу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:4. «Джетс» одержали третью победу подряд.

Российский голкипер команды из Нью-Йорка Игорь Шестеркин отразил 23 из 26 бросков по своим воротам.

«Виннипег» с 93 очками лидирует в Западной конференции. «Рейнджерс» идут на 3-й строчке в Западной конференции.