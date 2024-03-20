«Бостон» победил «Оттаву»
«Бостон» выиграл у «Оттавы» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2. «Брюинз» одержали третью победу подряд.
Чешский форвард Давид Пастрняк отметился тремя заброшенными шайбами.
«Бостон» лидирует в Восточной конференции — 97 очков. «Оттава» идет на 15-й строчке — 60 очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|69
|45
|24
|94
|2
|Каролина
|68
|42
|26
|90
|3
|Филадельфия
|69
|35
|34
|78
|4
|Вашингтон
|67
|33
|34
|75
|5
|Айлендерс
|67
|29
|38
|73
|6
|Нью-Джерси
|69
|33
|36
|70
|7
|Питтсбург
|68
|30
|38
|69
|8
|Коламбус
|69
|23
|46
|58
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|70
|41
|29
|97
|2
|Флорида
|68
|45
|23
|94
|3
|Торонто
|67
|38
|29
|85
|4
|Тампа-Бэй
|67
|36
|31
|78
|5
|Детройт
|69
|35
|34
|76
|6
|Баффало
|69
|33
|36
|71
|7
|Монреаль
|67
|25
|42
|61
|8
|Оттава
|67
|28
|39
|60
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|68
|44
|24
|93
|2
|Колорадо
|68
|43
|25
|91
|3
|Даллас
|69
|41
|28
|91
|4
|Нэшвилл
|68
|39
|29
|82
|5
|Сент-Луис
|68
|36
|32
|75
|6
|Миннесота
|68
|33
|35
|74
|7
|Аризона
|68
|28
|40
|61
|8
|Чикаго
|68
|19
|49
|43
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|68
|42
|26
|92
|2
|Эдмонтон
|65
|40
|25
|84
|3
|Вегас
|67
|36
|31
|79
|4
|Лос-Анджелес
|67
|34
|33
|79
|5
|Калгари
|68
|33
|35
|71
|6
|Сиэтл
|67
|28
|39
|68
|7
|Анахайм
|68
|23
|45
|49
|8
|Сан-Хосе
|67
|16
|51
|39
Результаты / календарь
10.03
11.03
12.03
13.03
14.03
15.03
16.03
17.03
18.03
19.03
20.03
21.03
22.03
23.03
24.03
25.03
|20.03
|02:00
|
Рейнджерс – Виннипег
|2 : 4
|20.03
|02:00
|
Нью-Джерси – Питтсбург
|5 : 2
|20.03
|02:00
|
Филадельфия – Торонто
|4 : 3
|20.03
|02:00
|
Детройт – Коламбус
|4 : 3 ОТ
|20.03
|02:00
|
Бостон – Оттава
|6 : 2
|20.03
|02:30
|
Айлендерс – Каролина
|1 : 4
|20.03
|03:00
|
Сент-Луис – Колорадо
|3 : 4
|20.03
|03:00
|
Нэшвилл – Сан-Хосе
|8 : 2
|20.03
|04:00
|
Эдмонтон – Монреаль
|- : -
|20.03
|05:00
|
Лос-Анджелес – Чикаго
|- : -
|20.03
|05:00
|
Вегас – Тампа-Бэй
|- : -
|20.03
|05:00
|
Анахайм – Миннесота
|- : -
|20.03
|05:00
|
Ванкувер – Баффало
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|68
|116
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|66
|114
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|63
|106
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|66
|55
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|68
|48
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|64
|48
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Спенсер Мартин
Каролина
|5
|1.97
Новости