«Нью-Джерси» переиграл «Оттаву» и продлил победную серию

«Нью-Джерси» на своем льду обыграл «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3. «Дэвилз» продлили победную серию до восьми встреч.

«Нью-Джерси» идет на второй строчке в Восточной конференции, а «Сенаторз» — на 15-й.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Оттава» — 4:3 ОТ (2:2, 1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Татар — 2 (Хьюз, Зигенталер), 4:44 — 1:0. Пинто — 7 (бол., Жиру, Сандерсон), 12:15 — 1:1. Хэмоник — 2 (Кастелич, Уотсон), 13:24 — 1:2. Хишир — 7 (Марино, Грэйвс), 18:06 — 2:2. Вуд — 6 (Маклеод, Бастиан), 22:53 — 3:2. Пинто — 8 (Батерсон), 41:29 — 3:3. Хишир — 8 (бол., Хэмилтон, Хьюз), 64:27 — 4:3.

Вратари: Ванечек (Шмид, 50:37, 64:27) — Форсберг (64:27).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 41 (11+21+7+2) — 28 (7+7+9+5).

11 ноября. Нью-Джерси. Prudential Center. 13806 зрителей.