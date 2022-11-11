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11 ноября, 05:49

«Вегас» обыграл «Баффало». Айкел и Стивенсон набрали по 4 очка

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Баффало» на своем льду проиграл «Вегасу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:7. «Голден Найтс» одержали девятую победу подряд. «Сэйбрз» проиграли четвертую встречу кряду.

«Вегас» лидирует в Западной конференции. «Баффало» идет на 12-й строчке в Восточной конференции.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Вегас» — 4:7 (1:1, 1:2, 2:4)

Голы: Стивенсон — 6 (бол., Маршессо, Пьетранджело), 5:44 — 0:1. Томпсон — 9 (бол., Окпосо, Далин), 16:23 — 1:1. Кессел — 2 (Руа, Коттер), 23:43 — 1:2. Миттельштадт — 3 (бол., Козенс, Петерка), 34:09 — 2:2. Коттер — 2 (Руа, Теодор), 37:08 — 2:3. Пьетранджело — 1 (Айкел, Стивенсон), 43:52 — 2:4. Айкел — 7 (Пьетранджело, Стивенсон), 46:13 — 2:5. Томпсон — 10 (Скиннер, Хиностроза), 49:40 — 3:5. Айкел — 8 (Стивенсон, Стоун), 54:37 — 3:6. Асплунд — 2 (мен., Козенс, Брайсон), 56:31 — 4:6. Айкел — 9 (п.в., Мартинес), 59:52 — 4:7.

Вратари: Комри (58:03 — 59:52) — Томпсон.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 35 (10+13+12) — 36 (15+6+15).

Наши: Любушкин (19.04/1/0) — -.

11 ноября. Баффало. KeyBank Center. 15757 зрителей.

Хоккей
НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Вегас Голден Найтс
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1 Нью-Джерси 14 11 3 22
2 Каролина 14 9 5 19
3 Айлендерс 15 9 6 18
4 Рейнджерс 15 7 8 17
5 Филадельфия 14 7 7 16
6 Вашингтон 16 7 9 16
7 Питтсбург 14 6 8 14
8 Коламбус 13 4 9 8
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 14 12 2 24
2 Флорида 14 8 6 17
3 Детройт 14 7 7 17
4 Торонто 15 7 8 17
5 Тампа-Бэй 14 7 7 15
6 Монреаль 14 7 7 15
7 Баффало 14 7 7 14
8 Оттава 14 5 9 11
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 12 8 4 17
2 Даллас 14 8 6 17
3 Колорадо 12 7 5 15
4 Миннесота 14 7 7 15
5 Аризона 13 6 7 13
6 Чикаго 13 5 8 13
7 Нэшвилл 14 5 9 11
8 Сент-Луис 12 4 8 8
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 15 13 2 26
2 Лос-Анджелес 16 9 7 19
3 Сиэтл 15 8 7 18
4 Эдмонтон 15 8 7 16
5 Калгари 13 5 8 12
6 Ванкувер 14 4 10 11
7 Сан-Хосе 16 4 12 11
8 Анахайм 14 4 10 9
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Флорида – Эдмонтон
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Монреаль – Питтсбург
 - : -
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Нью-Джерси – Аризона
 - : -
13.11 03:00
Торонто – Ванкувер
 - : -
13.11 03:30
Айлендерс – Коламбус
 - : -
13.11 04:00
Нэшвилл – Рейнджерс
- : -
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Колорадо – Каролина
 - : -
13.11 06:00
Анахайм – Чикаго
 - : -
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Вегас – Сент-Луис
 - : -
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 - : -
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