«Вегас» обыграл «Баффало». Айкел и Стивенсон набрали по 4 очка

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«Баффало» на своем льду проиграл «Вегасу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:7. «Голден Найтс» одержали девятую победу подряд. «Сэйбрз» проиграли четвертую встречу кряду.

«Вегас» лидирует в Западной конференции. «Баффало» идет на 12-й строчке в Восточной конференции.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Вегас» — 4:7 (1:1, 1:2, 2:4)

Голы: Стивенсон — 6 (бол., Маршессо, Пьетранджело), 5:44 — 0:1. Томпсон — 9 (бол., Окпосо, Далин), 16:23 — 1:1. Кессел — 2 (Руа, Коттер), 23:43 — 1:2. Миттельштадт — 3 (бол., Козенс, Петерка), 34:09 — 2:2. Коттер — 2 (Руа, Теодор), 37:08 — 2:3. Пьетранджело — 1 (Айкел, Стивенсон), 43:52 — 2:4. Айкел — 7 (Пьетранджело, Стивенсон), 46:13 — 2:5. Томпсон — 10 (Скиннер, Хиностроза), 49:40 — 3:5. Айкел — 8 (Стивенсон, Стоун), 54:37 — 3:6. Асплунд — 2 (мен., Козенс, Брайсон), 56:31 — 4:6. Айкел — 9 (п.в., Мартинес), 59:52 — 4:7.

Вратари: Комри (58:03 — 59:52) — Томпсон.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 35 (10+13+12) — 36 (15+6+15).

Наши: Любушкин (19.04/1/0) — -.

11 ноября. Баффало. KeyBank Center. 15757 зрителей.