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Сегодня, 20:06

«Нью-Джерси» обменял защитника Смита в «Питтсбург» на Марино

Иван Шитик
Корреспондент
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«Нью-Джерси» получил права на защитника «Питтсбурга» Джоша Марино. Взамен клуб отдал защитника Тая Смита и выбор в третьем раунде драфта-2023.

Контракт 25-летнего Марино с кэпхитом в 4,4 миллиона долларов действует до конца сезона-2026/27.

В прошлом регулярном чемпионате он набрал 25 (1+24) очков в 81 матчей. В плей-офф на его счету 1 голевая передача в 7 играх.

У 22-летнего Смита остался последний год контракта с зарплатой в 863 тысячи долларов.

В прошлой регулярке он провел 66 матчей и набрал 20 (5+15) очков при показателе полезности «минус 26».

ХК Нью-Джерси Дэвилз
ХК Питтсбург Пингвинз
Джон Марино
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