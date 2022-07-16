Лучший бомбардир «Куньлуня» заключил контракт с «Вегасом»

Нападающий Спенсер Фу, выступавший ранее за «Куньлунь», подписал контракт с «Вегасом». Соглашение носит двусторонний характер, сообщает сайт клуба.

Зарплата игрока на уровне НХЛ составит 750 тысяч долларов в год.

В прошедшем сезоне Фу стал лучшим бомбардиром китайской команды, набрав 33 очка (14+19) в регулярном чемпионате КХЛ.

Всего на его счету 154 матча за «Куньлунь», в которых он набрал 76 (31+45) результативных баллов.