«Монреаль» обменял защитника Питри в «Питтсбург»
«Монреаль» обменял защитника Джеффа Питри в «Питтсбург». Также «Пингвины» получили права на нападающего Райана Пелинга.
Взамен канадский клуб получил защитника Майка Мэтисона и выбор в четвертом раунде драфта 2023 года, сообщает сайт команды.
34-летний Питри в прошлом сезоне набрал 27 (6+21) очков в 68 матчах регулярного чемпионата. Его контракт с кэпхитом в 6,25 миллиона долларов действует до конца сезона-2024/25.
23-летний Пелинг был выбран «Монреалем» в первом раунде драфта-2017 под общим 25-м номером. В прошлой регулярке на его счету 17 (9+8) очков в 57 встречах.
28-летний Мэтисон набрал 31 (11+20) очков в 74 матчах. Его контракт с кэпхитом в 4,875 миллиона долларов действует до конца сезона-2025/26.
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|0
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|4
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|Миннесота
|0
|0
|0
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|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
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|Сент-Луис
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|8
|Чикаго
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|0
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|Тихоокеанский дивизион
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|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
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|Ванкувер
|0
|0
|0
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|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
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|Лос-Анджелес
|0
|0
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|0
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