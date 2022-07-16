«Монреаль» обменял защитника Питри в «Питтсбург»

«Монреаль» обменял защитника Джеффа Питри в «Питтсбург». Также «Пингвины» получили права на нападающего Райана Пелинга.

Взамен канадский клуб получил защитника Майка Мэтисона и выбор в четвертом раунде драфта 2023 года, сообщает сайт команды.

34-летний Питри в прошлом сезоне набрал 27 (6+21) очков в 68 матчах регулярного чемпионата. Его контракт с кэпхитом в 6,25 миллиона долларов действует до конца сезона-2024/25.

23-летний Пелинг был выбран «Монреалем» в первом раунде драфта-2017 под общим 25-м номером. В прошлой регулярке на его счету 17 (9+8) очков в 57 встречах.

28-летний Мэтисон набрал 31 (11+20) очков в 74 матчах. Его контракт с кэпхитом в 4,875 миллиона долларов действует до конца сезона-2025/26.