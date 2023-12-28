«Нью-Джерси» — «Коламбус»: видеообзор матча НХЛ

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«Нью-Джерси» победил «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Нью-Джерси» занимает 10-е место в таблице Восточной конференции НХЛ с 38 очками в 33 матчах.

«Коламбус» идет на 15-й строчке с 29 очками в 36 играх.