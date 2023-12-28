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Сегодня, 07:17

«Флорида» — «Тампа-Бэй»: видеообзор матча НХЛ

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Флорида» обыграла «Тампу-Бэй» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Флорида» занимает третье место в таблице Восточной конференции НХЛ с 42 очками в 34 матчах.

«Тампа-Бэй» идет на девятой строчке с 39 очками в 36 играх.

Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Флорида Пантерз
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 33 24 9 49
2 Айлендерс 34 16 18 41
3 Филадельфия 33 18 15 40
4 Каролина 35 18 17 40
5 Вашингтон 32 17 15 39
6 Нью-Джерси 33 18 15 38
7 Питтсбург 33 16 17 36
8 Коламбус 36 11 25 29
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 33 20 13 46
2 Флорида 34 20 14 42
3 Торонто 32 17 15 40
4 Тампа-Бэй 36 17 19 39
5 Детройт 35 16 19 36
6 Монреаль 33 15 18 35
7 Баффало 36 14 22 32
8 Оттава 30 13 17 26
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 33 20 13 44
2 Колорадо 34 21 13 44
3 Виннипег 32 20 12 43
4 Нэшвилл 35 19 16 38
5 Сент-Луис 34 18 16 37
6 Аризона 33 17 16 36
7 Миннесота 33 16 17 36
8 Чикаго 33 10 23 21
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 35 23 12 49
2 Вегас 35 21 14 47
3 Лос-Анджелес 30 19 11 42
4 Калгари 34 14 20 33
5 Сиэтл 35 12 23 33
6 Эдмонтон 31 15 16 31
7 Анахайм 33 12 21 24
8 Сан-Хосе 34 9 25 21
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28.12 03:00
Торонто – Оттава
 2 : 4
28.12 03:00
Тампа-Бэй – Флорида
 2 : 3
28.12 03:00
Рейнджерс – Вашингтон
 5 : 1
28.12 03:00
Нью-Джерси – Коламбус
 4 : 3 ОТ
28.12 03:30
Баффало – Бостон
 1 : 4
28.12 03:30
Айлендерс – Питтсбург
 0 : 7
28.12 04:00
Сент-Луис – Даллас
 2 : 1
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Нэшвилл – Каролина
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Миннесота – Детройт
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Нэйтан Маккиннон

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Джей Ти Миллер

Ванкувер

 35 47
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 31 28
Брок Босер

Брок Босер

Ванкувер

 35 24
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 35 24
И КН
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Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
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