«Флорида» — «Тампа-Бэй»: видеообзор матча НХЛ

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«Флорида» обыграла «Тампу-Бэй» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Флорида» занимает третье место в таблице Восточной конференции НХЛ с 42 очками в 34 матчах.

«Тампа-Бэй» идет на девятой строчке с 39 очками в 36 играх.