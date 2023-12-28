«Рейнджерс» — «Вашингтон»: видеообзор матча НХЛ

«Рейнджерс» обыграли «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Рейнджерс» лидируют в таблице Восточной конференции с 49 очками в 33 матчах.

«Вашингтон» идет на восьмой строчке с 39 очками в 32 играх.