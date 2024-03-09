«Нью-Джерси» на своем поле сыграет против «Каролины» в матче регулярного чемпионата НХЛ в субботу, 9 марта. Встреча пройдет на «Пруденшал-центре» в Ньюарке в США. Начало — в 20.30 по московскому времени.

Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Нью-Джерси» — «Каролина» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следите за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате в матч-центре «СЭ».

«Нью-Джерси» занимает сейчас 11-е место в таблице Восточной конференции, набрав 66 очков. «Каролина» идет на 4-й строчке «Востока», имея в своем активе 80 очков.

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