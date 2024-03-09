Нападающий «Колорадо»: «В матче с «Миннесотой» Георгиев был великолепен»

Форвард «Колорадо» Кейси Миттельштадт оценил выступление российского голкипера «лавин» Александра Георгиева в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» (2:1 ОТ).

«Георгиев был великолепен. Я не так много знаю о нем в целом, но первое впечатление было очень внушительным. Он был хорош сегодня», — приводит слова Миттельштадта пресс-служба НХЛ.

Российский голкипер отразил 29 из 30 бросков по свои воротам и стал второй звездой встречи. Всего в нынешнем сезоне 28-летний сыграл 52 матча, в которых одержал 33 победы.