«Бостон» на своем поле сыграет против «Питтсбурга» в матче регулярного чемпионата НХЛ в субботу, 9 марта. Встреча пройдет на «ТД-гарден» в Бостоне, Массачусетс, США. Начало — в 23.00 по московскому времени.

Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Бостон» — «Питтсбург» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следите за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате в матч-центре «СЭ».

«Бостон» занимает сейчас 3-е место в таблице Восточной конференции, набрав 89 очков. «Питтсбург» идет на 12-й строчке «Востока», имея в своем активе 64 очка. «Бостон» занимает сейчас 3-е место в таблице Восточной конференции, набрав 89 очков. «Питтсбург» идет на 12-й строчке «Востока», имея в своем активе 64 очка.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.