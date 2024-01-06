«Нью-Джерси» обыграл «Чикаго», у Зайцева «-2»
«Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Чикаго» со счетом 4:2.
В составе «Дэвилз» отличились Александр Хольц, Шимон Немец, Майкл Маклеод и Тайлер Тоффоли, забивший в пустые ворота. У «Блэкхокс» шайбы забросили Джейсон Дикинсон и Борис Катчук, защитник Никита Зайцев завершил встречу с показателем полезности «-2», форвард Коннор Бедард получил травму в первом периоде и не смог продолжить игру.
После этого матча «Нью-Джерси» с 44 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, «Чикаго» с 24 очками — на 15-й сточке «Запада».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Нью-Джерси» — «Чикаго» — 4:2 (0:1, 1:1, 3:0)
Голы: Дикинсон — 13 (бол., Власик), 15:05 — 0:1. Хольц — 9 (Немец), 30:08 — 1:1. Катчук — 3 (мен.), 38:24 — 1:2. Немец — 2 (Тирни, Зигенталер), 45:41 — 2:2. Маклеод — 10 (Лазар, Хольц), 51:56 — 3:2. Тоффоли — 16 (п.в.), 59:33 — 4:2.
Вратари: Ванечек — Содерблум (58:08 — 59:33).
Штраф: 26 — 38.
Броски: 32 (13+10+9) — 25 (10+8+7).
Наши: — - Зайцев (18.33/2/-2).
6 января. Нью-Джерси. Prudential Center. 16514 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|37
|26
|11
|53
|2
|Каролина
|39
|22
|17
|48
|3
|Айлендерс
|38
|18
|20
|46
|4
|Нью-Джерси
|37
|21
|16
|44
|5
|Филадельфия
|38
|19
|19
|44
|6
|Питтсбург
|37
|19
|18
|42
|7
|Вашингтон
|37
|18
|19
|42
|8
|Коламбус
|40
|13
|27
|34
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|37
|23
|14
|52
|2
|Флорида
|38
|24
|14
|50
|3
|Торонто
|36
|19
|17
|45
|4
|Тампа-Бэй
|40
|19
|21
|43
|5
|Детройт
|39
|19
|20
|42
|6
|Монреаль
|38
|16
|22
|37
|7
|Баффало
|39
|16
|23
|36
|8
|Оттава
|34
|14
|20
|28
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|39
|25
|14
|53
|2
|Виннипег
|37
|24
|13
|52
|3
|Даллас
|37
|22
|15
|49
|4
|Нэшвилл
|39
|21
|18
|43
|5
|Аризона
|37
|19
|18
|40
|6
|Сент-Луис
|37
|19
|18
|39
|7
|Миннесота
|37
|16
|21
|36
|8
|Чикаго
|39
|11
|28
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|38
|24
|14
|51
|2
|Вегас
|39
|22
|17
|49
|3
|Лос-Анджелес
|35
|20
|15
|46
|4
|Сиэтл
|39
|16
|23
|41
|5
|Эдмонтон
|35
|19
|16
|39
|6
|Калгари
|38
|17
|21
|39
|7
|Анахайм
|37
|13
|24
|27
|8
|Сан-Хосе
|39
|9
|30
|21
|6.01
|03:00
|
Нью-Джерси – Чикаго
|4 : 2
|6.01
|03:00
|
Вашингтон – Каролина
|2 : 6
|6.01
|06:00
|
Анахайм – Виннипег
|- : -
|6.01
|21:00
|
Филадельфия – Калгари
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|39
|64
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|39
|64
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|37
|53
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|35
|30
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|39
|27
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|38
|25
|И
|КН
|
|
Крис Дриджер
Сиэтл Кракен
|1
|1
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41