«Нью-Джерси» обыграл «Чикаго», у Зайцева «-2»

«Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Чикаго» со счетом 4:2.

В составе «Дэвилз» отличились Александр Хольц, Шимон Немец, Майкл Маклеод и Тайлер Тоффоли, забивший в пустые ворота. У «Блэкхокс» шайбы забросили Джейсон Дикинсон и Борис Катчук, защитник Никита Зайцев завершил встречу с показателем полезности «-2», форвард Коннор Бедард получил травму в первом периоде и не смог продолжить игру.

После этого матча «Нью-Джерси» с 44 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, «Чикаго» с 24 очками — на 15-й сточке «Запада».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Чикаго» — 4:2 (0:1, 1:1, 3:0)

Голы: Дикинсон — 13 (бол., Власик), 15:05 — 0:1. Хольц — 9 (Немец), 30:08 — 1:1. Катчук — 3 (мен.), 38:24 — 1:2. Немец — 2 (Тирни, Зигенталер), 45:41 — 2:2. Маклеод — 10 (Лазар, Хольц), 51:56 — 3:2. Тоффоли — 16 (п.в.), 59:33 — 4:2.

Вратари: Ванечек — Содерблум (58:08 — 59:33).

Штраф: 26 — 38.

Броски: 32 (13+10+9) — 25 (10+8+7).

Наши: — - Зайцев (18.33/2/-2).

6 января. Нью-Джерси. Prudential Center. 16514 зрителей.