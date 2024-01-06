Свечников признан второй звездой матча с «Вашингтоном»

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Форвард «Каролины» Андрей Свечников стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (6:2).

23-летний россиянин набрал 3 (1+2) очка. Первой звездой стал защитник «Харрикейнз» Брент Бернс, набравший 3 (2+1) очка. Третья звезда — защитник «Кэпиталз» Джон Карлсон, оформивший 500-ю результативную передачу в НХЛ.

В текущем сезоне Свечников провел 24 матча, в которых набрал 26 (9+17) очков.