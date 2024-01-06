Пономарев в дебютном матче за «Каролину» забил гол «Вашингтону»

Форвард «Каролины» Василий Пономарев отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (6:2).

21-летний россиянин забросил шайбу на 60-й минуте и сделал счет 6:2, набрав в этом матче 2 (1+1) очка.

Для Пономарева это дебютный матч в НХЛ. На его счету 20 (6+14) очков в 20 играх АХЛ.