«Нью-Джерси» — «Бостон»: видеообзор матча НХЛ

«Нью-Джерси» победил «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 ОТ.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Нью-Джерси» поднялся на девятое место в таблице Восточной конференции с 31 очком в 27 матчах.

«Бостон» идет на первой строчке Востока с 40 очками в 27 играх.

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