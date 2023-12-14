Ничушкин забросил 11-ю шайбу в этом сезоне

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин забросил шайбу в домашнем матче с «Баффало» в регулярном чемпионате НХЛ.

Россиянин отличился в середине первого периода. На данный момент счет в матче 3:0 в пользу «Эвеланш».

Теперь на счету форварда 11 голов в этом сезоне. Всего он набрал 24 (11+13) очка в 27 матчах регулярки.