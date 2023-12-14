«Монреаль» — «Питтсбург»: видеообзор матча НХЛ

«Питтсбург» обыграл «Монреаль» на выезде в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Питтсбург» поднялся на 12-е место в таблице Восточной конференции с 29 очками в 28 матчах.

«Монреаль» опустился на 13-ю строчку с 28 очками в 29 играх.