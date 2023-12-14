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Сегодня, 06:37

«Монреаль» — «Питтсбург»: видеообзор матча НХЛ

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Питтсбург» обыграл «Монреаль» на выезде в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Питтсбург» поднялся на 12-е место в таблице Восточной конференции с 29 очками в 28 матчах.

«Монреаль» опустился на 13-ю строчку с 28 очками в 29 играх.

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ХК Монреаль Канадиенс
ХК Питтсбург Пингвинз
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6 Каролина 28 15 13 31
7 Питтсбург 28 13 15 29
8 Коламбус 30 9 21 23
Атлантический дивизион И В П О
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3 Торонто 26 15 11 35
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5 Тампа-Бэй 30 13 17 31
6 Монреаль 29 12 17 28
7 Баффало 29 12 17 27
8 Оттава 23 11 12 22
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Монреаль – Питтсбург
 3 : 4 Б
14.12 03:30
Нью-Джерси – Бостон
 2 : 1 ОТ
14.12 03:30
Айлендерс – Анахайм
 4 : 3
14.12 06:00
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