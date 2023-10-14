Четыре очка Малкина принесли «Питтсбургу» победу над «Вашингтоном»

«Питтсбург» обыграл «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0. Встреча прошла на «Капитал Уан Арене» в Вашингтоне.

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин в начале второго периода открыл счет, а затем поучаствовал в остальных трех голах своей команды, сделав три результативные передачи.

«Питтсбург» одержал первую победу в двух матчах на старте сезона и поднялся на 8-е место в Восточной конференции. Для «Кэпиталз» это была первая игра.