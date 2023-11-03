Крайдер с блестящего паса Панарина реализовал большинство в матче с «Каролиной»
«Рейнджерс» открыли счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной».
На 3-й минуте встречи Крис Крайдер реализовал большинство. Он отправил шайбу в ворота соперника после блесятщего паса российкого нападающего Артемия Панарина обратной стороной клюшки.
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Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|9
|7
|2
|14
|2
|Каролина
|10
|6
|4
|12
|3
|Нью-Джерси
|8
|5
|3
|11
|4
|Айлендерс
|8
|4
|4
|10
|5
|Вашингтон
|8
|4
|4
|9
|6
|Филадельфия
|10
|4
|6
|9
|7
|Коламбус
|9
|3
|6
|8
|8
|Питтсбург
|9
|3
|6
|6
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|9
|8
|1
|17
|2
|Детройт
|10
|6
|4
|13
|3
|Монреаль
|9
|5
|4
|12
|4
|Торонто
|9
|5
|4
|11
|5
|Тампа-Бэй
|9
|4
|5
|11
|6
|Баффало
|10
|5
|5
|10
|7
|Флорида
|8
|4
|4
|9
|8
|Оттава
|8
|4
|4
|8
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|9
|7
|2
|14
|2
|Даллас
|8
|6
|2
|13
|3
|Виннипег
|9
|4
|5
|10
|4
|Аризона
|9
|4
|5
|9
|5
|Нэшвилл
|9
|4
|5
|8
|6
|Миннесота
|9
|3
|6
|8
|7
|Сент-Луис
|8
|3
|5
|7
|8
|Чикаго
|9
|3
|6
|6
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|10
|9
|1
|19
|2
|Ванкувер
|9
|6
|3
|13
|3
|Лос-Анджелес
|9
|5
|4
|12
|4
|Анахайм
|10
|6
|4
|12
|5
|Сиэтл
|10
|3
|7
|8
|6
|Эдмонтон
|8
|2
|6
|5
|7
|Калгари
|10
|2
|8
|5
|8
|Сан-Хосе
|9
|0
|9
|1
Результаты / календарь
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5.11
6.11
7.11
8.11
|3.11
|02:00
|
Оттава – Лос-Анджелес
|- : -
|3.11
|02:00
|
Рейнджерс – Каролина
|- : -
|3.11
|02:00
|
Коламбус – Тампа-Бэй
|- : -
|3.11
|02:00
|
Детройт – Флорида
|- : -
|3.11
|02:00
|
Вашингтон – Айлендерс
|- : -
|3.11
|02:00
|
Бостон – Торонто
|- : -
|3.11
|03:00
|
Миннесота – Нью-Джерси
|- : -
|3.11
|04:00
|
Эдмонтон – Даллас
|- : -
|3.11
|05:00
|
Сиэтл – Нэшвилл
|- : -
|3.11
|05:00
|
Вегас – Виннипег
|- : -
|3.11
|05:00
|
Аризона – Монреаль
|- : -
|3.11
|05:30
|
Сан-Хосе – Ванкувер
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Джек Хьюз
Нью-Джерси
|8
|18
|
|
Элиас Петтерссон
Ванкувер
|9
|16
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|9
|15
|И
|Г
|
|
Фрэнк Ватрано
Анахайм
|10
|9
|
|
Алекс Дебринкэт
Детройт
|10
|9
|
|
Теуво Терявяйнен
Каролина
|10
|8
|И
|КН
|
|
Джонатан Куик
Рейнджерс
|3
|0.41
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|4
|1.25
|
|
Семен Варламов
Айлендерс
|2
|1.51
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