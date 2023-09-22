НХЛ одобрила продажу «Оттавы» Андлауэру за 950 миллионов долларов

Управленческий совет НХЛ одобрил продажу «Оттавы» предпринимателю Майклу Андлауэру, сообщает пресс-служба лиги. Решение принято членами совета единогласно.

В конце августа продажу «Сенаторз» одобрил исполнительный комитет НХЛ. Как сообщает Postmedia, сумма сделки составила 950 миллионов долларов.

«Оттава» выступает в НХЛ начиная с сезона-1992/93. Лучшим результатом команды является выход в финал Кубка Стэнли сезона-2006/07.

После смерти Юджина Мелника, купившего «Оттаву» в 2003 году, право владения клубом перешло по наследству к его дочерям Анне и Оливии.